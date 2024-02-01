Французские фермеры заявили о снятии блокады с автотрасс

Председатель JA Арно Гайо заявил, что решение было принято после того, как премьер-министр Габриэль Атталь пообещал аграриям поддержку.

«Мы решили... с учётом всего, что было объявлено, нам необходимо сменить форму наших действий», - указал он.

Глава FNSEA Арно Руссо, в свою очередь, указал, что фермеры будут следить за выполнением обещаний, и если правительство не сдержит слово, аграрии вновь выйдут на протесты.

Ранее глава французского кабмина Габриэль Атталь заявил, что на поддержку фермеров будет выделено 150 млн евро, которые будут направлены, в том числе, на облегчение налоговой нагрузки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

