В Берлине отменили все авиарейсы из-за забастовки персонала аэропорта
Из-за забастовки персонала все рейсы отменены в международном аэропорту Берлин-Бранденбург. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Как отмечается, всего акция протеста затронула около 300 рейсов в немецкую столицу, так и из нее.
В профсоюзе, который организовал забастовку, выдвинули требования повышения заработной платы сотрудникам до €500 в месяц. Кроме того, организаторы акции, намерены добиваться установления срока действия трудовых договоров не меньше, чем 12 месяцев.
Ранее в Конгрессе США заявили, что забастовка железнодорожников разрушит экономику США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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