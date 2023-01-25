В Берлине отменили все авиарейсы из-за забастовки персонала аэропорта

Из-за забастовки персонала все рейсы отменены в международном аэропорту Берлин-Бранденбург. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Как отмечается, всего акция протеста затронула около 300 рейсов в немецкую столицу, так и из нее.

В Париже на марш против пенсионной реформы вышли более 150 тысяч человек

В профсоюзе, который организовал забастовку, выдвинули требования повышения заработной платы сотрудникам до €500 в месяц. Кроме того, организаторы акции, намерены добиваться установления срока действия трудовых договоров не меньше, чем 12 месяцев.

Ранее в Конгрессе США заявили, что забастовка железнодорожников разрушит экономику США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрофсоюзыАэропортБерлинЗабастовка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры