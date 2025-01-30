В Берлине эвакуировали штаб-квартиру партии ХДС
Штаб-квартира Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине была эвакуирована в четверг, сообщает таблоид Bild.
Недалеко от здания в тот же день должна была пройти акция протеста против ХДС, но пока неясно, связано ли это как-то с эвакуацией.
Ранее в тот же день издание WAZ сообщило, что офисы ХДС в Дортмунде и Люнене были забрызганы краской. Это произошло после того, как партия поддержала ужесточение миграционной политики в парламенте, проголосовав вместе с правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).
В среду парламент Германии одобрил изменения в миграционной политике, поддержав предложенную фракцией ХДС/ХСС резолюцию. За проголосовали 348 депутатов, включая представителей АдГ, против — 345, среди которых были «Зеленые» и Социал-демократическая партия. Канцлер Олаф Шольц охарактеризовал этот шаг как «плохой знак» для страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru