В Берлине экоактивисты облили голубой краской здание салона Tesla

Экоактивисты облили голубой краской вход в салон компании миллиардера Илона Маска Tesla в районе Райникендорф в Берлине. Об этом пишет Tagesspiegel.

СМИ: В автосалоне в Риме сгорели 17 автомобилей Tesla

Инцидент произошел накануне. Правоохранители задержали двух женщин 28 и 44 лет и расследуют случившееся по факту причинения ущерба имуществу.

Ответственность за инцидент взяло радикальное экодвижение Neue Generation. В соцсетях они написали, что выбрали для акции голубой цвет партии «Альтернатива для Германии». Активисты протестуют против Маска, его близости к политическому объединению и «деструктивного влияния» миллиардера в США.

Ранее владелец Tesla назвал атаки, целями которых становятся объекты компании, террористическими актами, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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