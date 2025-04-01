В Берлине экоактивисты облили голубой краской здание салона Tesla
Экоактивисты облили голубой краской вход в салон компании миллиардера Илона Маска Tesla в районе Райникендорф в Берлине. Об этом пишет Tagesspiegel.
Инцидент произошел накануне. Правоохранители задержали двух женщин 28 и 44 лет и расследуют случившееся по факту причинения ущерба имуществу.
Ответственность за инцидент взяло радикальное экодвижение Neue Generation. В соцсетях они написали, что выбрали для акции голубой цвет партии «Альтернатива для Германии». Активисты протестуют против Маска, его близости к политическому объединению и «деструктивного влияния» миллиардера в США.
Ранее владелец Tesla назвал атаки, целями которых становятся объекты компании, террористическими актами, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru