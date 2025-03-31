СМИ: В автосалоне в Риме сгорели 17 автомобилей Tesla

Крупный пожар произошел в автосалоне на востоке Рима, в результате были уничтожены 17 автомобилей Tesla. Об этом пишет агентство Adnkronos, ссылаясь на данные пожарной службы.

Отмечается, что ЧП произошло ночью 31 марта.

По данным газеты Corriere della Sera, сгорели полностью девять автомобилей, еще 15 были повреждены.

Правоохранители не исключают любых версий инцидента, в том числе поджога. Следствие изучит записи с камер видеонаблюдения и опросит хозяев салона.

Ранее в дилерском центре Tesla в американском штате Техас обнаружили несколько взрывных устройств, напоминает «Свободная пресса». Никто не пострадал, ведется расследование.

