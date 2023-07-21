В Берлин ввели танки из-за гоняющейся за кабаном львицы

Животное заметили накануне вечером. По словам очевидцев, львица пыталась поймать дикого кабана, которые не являются редкостью в южных районах города. Утром сегодняшнего дня сотрудники полиции призвали жителей близлежащих районов города оставаться дома.

На опубликованных в социальных сетях фотографиях видны танки, бронемашины, а также снайперы. Столь суровые меры приняты в связи с тем, что никто не заявлял о сбежавших животных. Это значит, что львица - чей-то домашний питомец, и предсказать степень ее агрессии невозможно.

Несмотря на призывы силовиков, жители города продолжают гулять, выгуливать своих собак и кататься на велосипедах.