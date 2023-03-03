В белорусское народное ополчение примут женщин и пенсионеров
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что в республиканское народное ополчение призовут пенсионеров и женщин, которые не могут быть мобилизованы.
«Это те, кто достиг пенсионного возраста, но они готовы защищать свою родину», - сказал Кубраков.
Ополченцы будут заниматься охраной общественного порядка и имущества на закрепленной за ними территории, отмечает «Sputnik Беларусь».
Белорусские власти решили создать народное ополчение еще в мае прошлого года. Инициатива принадлежит президенту республики Александру Лукашенко.
Ранее глава администрации белорусского президента Игорь Сергеенко заявил, что Запад не оставляет попыток внести раскол и дестабилизировать обстановку в республике, сообщает НСН.
Сложная общественно-политическая обстановка в Белоруссии сложилась после президентских выборов, которые состоялись в августе 2020 года. Оппозиция не согласилась с очередной победой в них Александра Лукашенко и устроила массовые протесты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru