В белорусское народное ополчение примут женщин и пенсионеров

«Это те, кто достиг пенсионного возраста, но они готовы защищать свою родину», - сказал Кубраков.

Ополченцы будут заниматься охраной общественного порядка и имущества на закрепленной за ними территории, отмечает «Sputnik Беларусь».

Белорусские власти решили создать народное ополчение еще в мае прошлого года. Инициатива принадлежит президенту республики Александру Лукашенко.

Ранее глава администрации белорусского президента Игорь Сергеенко заявил, что Запад не оставляет попыток внести раскол и дестабилизировать обстановку в республике, сообщает НСН.

Сложная общественно-политическая обстановка в Белоруссии сложилась после президентских выборов, которые состоялись в августе 2020 года. Оппозиция не согласилась с очередной победой в них Александра Лукашенко и устроила массовые протесты.



