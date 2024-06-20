В Белоруссии заявили об увеличении формирований ВСУ на границе с Украиной

Увеличение группировки украинских вооруженных формирований фиксируется на одном из участков границы с Украиной. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

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Отмечается, что речь идёт о зоне ответственности Житомирского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве указали, что в группировку входят, в том числе, силы специальных операций и спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины.

Также уточняется, что в оснащение украинских подразделений входят МТЛБ, БМП, РСЗО HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки «Гепард» и прочие средства поражения.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола заявил, что больше 30 граждан Украины нелегально пересекли границу с Венгрией на грузовике с военными номерами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: vk.com/gpkgovby
ТЕГИ:ВСУУкраинаБелоруссияГраница

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