В Белоруссии заявили о снижении числа провокаций со стороны Украины

По его словам, Украина по-прежнему совершает провокации, в том числе с использованием беспилотников. Однако их количество снизилось по сравнению с первой половиной 2023 года, констатировал Молостов.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович 10 января сообщил о подготовке на Украине диверсий против республики. Он заявил, что на территории соседней страны находятся незаконные вооруженные отряды.

Ранее командующий группировкой войск «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев объявил об установке на границе с Белоруссией противотанковых заграждений «зубы дракона», напоминает «Радиоточка НСН».

