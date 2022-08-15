В Белоруссии заявили о сигналах с Запада о готовности сотрудничать

С Запада идут сигналы о готовности сотрудничать с белорусской стороной, сообщил в эфире ОНТ премьер Белоруссии Роман Головченко.

По его словам, произойдет отрезвление у западных политиков, выступающих за ограничительные меры. «Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много», — заявил политик.

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По его словам, за прошедшие полгода «экспорт Белоруссии в так называемые недружественные страны составил 3,5 миллиарда долларов». «Человек всегда голосует, как это говорится, холодильником», — отметил Головченко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился уже до конца текущего года наладить в республике выпуск упаковки для продуктов питания, импорт которой попал под санкционные ограничения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииБелоруссияЗапад
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