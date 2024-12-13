В Белоруссии заявили о 40 провокациях на границе с Украиной в 2024 году
Около 40 провокаций было зафиксировано на южном участке границы с Украиной белорусскими силовиками в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.
Госсекретарь совета безопасности республики Александр Вольфович отметил, что речь идёт о заходе на белорусскую территорию, порче пограничных знаков, вывешивании нецензурных баннеров.
«Ну и другие вопиющие, абсолютно недемократичные и абсолютно недружелюбные факты проявляются с сопредельной стороны по отношению к нашему государству», - указал он.
Вольфович добавил, что также зафиксировано порядка 20 нарушений госграницы беспилотниками.
Ранее в канцелярии польского премьер-министра Дональда Туска заявили, что Польша завершила строительство первого участка линии укреплений на границе с Россией, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белоруссии заявили о 40 провокациях на границе с Украиной в 2024 году
- Кончаловский признался, что «Антикиллер» был частично снят по реальным историям
- Украинская армия обстреляла Шебекино
- СМИ: Всё руководство ФК «Крылья Советов» покинет клуб
- Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени
- В АТОР назвали остановку продажи туров в Абхазию «воспитательной работой»
- Письмо Петра I ушло с молотка за рекордные 9 млн рублей в Москве
- Потери ВСУ в Курской области превысили 40 260 военнослужащих
- Художницу Екатерину Марголис признали иноагентом
- В театре им. Ермоловой сыграют спектакль по пьесе Александра Хинштейна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru