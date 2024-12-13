В Белоруссии заявили о 40 провокациях на границе с Украиной в 2024 году

Около 40 провокаций было зафиксировано на южном участке границы с Украиной белорусскими силовиками в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

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Госсекретарь совета безопасности республики Александр Вольфович отметил, что речь идёт о заходе на белорусскую территорию, порче пограничных знаков, вывешивании нецензурных баннеров.

«Ну и другие вопиющие, абсолютно недемократичные и абсолютно недружелюбные факты проявляются с сопредельной стороны по отношению к нашему государству», - указал он.

Вольфович добавил, что также зафиксировано порядка 20 нарушений госграницы беспилотниками.

Ранее в канцелярии польского премьер-министра Дональда Туска заявили, что Польша завершила строительство первого участка линии укреплений на границе с Россией, сообщает RT.

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Фото: vk.com/gpkgovby
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