СМИ: Неопознанные БПЛА замечены над авиабазой США в Германии

В ноябре американское издание The War Zone сообщало о неопознанных БПЛА над авиационными базами в Великобритании, где дислоцируются самолеты военно-воздушных сил США.

Тогда в Белом доме признали, что ФБР не может установить происхождение светящихся дронов над Нью-Джерси. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США понимает беспокойство и вопросы людей и заверил, что они работают над идентификацией неопознанных летательных аппаратов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

