СМИ: Неопознанные БПЛА замечены над авиабазой США в Германии

Неопознанные беспилотные летательные аппараты замечены над авиабазой BASF и Рамштайн в Германии 13 декабря, сообщило издание Der Spiegel.

Тем временем днем в Сети распространилось видео с не менее десятью неопознанными летательными аппаратами над Нью-Йорком в районе Квинс.

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В ноябре американское издание The War Zone сообщало о неопознанных БПЛА над авиационными базами в Великобритании, где дислоцируются самолеты военно-воздушных сил США.

Тогда в Белом доме признали, что ФБР не может установить происхождение светящихся дронов над Нью-Джерси. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США понимает беспокойство и вопросы людей и заверил, что они работают над идентификацией неопознанных летательных аппаратов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:НЛОБеспилотникиГермания

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