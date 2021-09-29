В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении оппозиционера Цепкало

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало стал фигурантом нового уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

В ведомстве рассказали, что поводом для возбуждения дела стал опубликованный политиком ролик, в котором находящийся за пределами республики Цепкало назвал убийство сотрудника КГБ Белоруссии «примером того, как надо бороться», то есть «публично призвал к вооруженному захвату государственной власти, а также совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности».

В 2020 году белорусский Центризбирком отказал оппозиционному политику в регистрации в качестве кандидата в президенты, после чего мужчина покинул Белоруссию опасаясь задержания. В отношении Цепкало ранее уже было возбуждено дело по фактам коррупционных преступлений.

В настоящее время политик находится в Латвии, которая отказала Белоруссии в экстрадиции Цепкало.

