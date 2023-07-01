В Белоруссии смогут запрещать иностранные СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об ответных мерах в отношении иностранных СМИ, сообщили в пресс-службе главы республики.
Уточняется, что законом предусматривается возможность запрета деятельности иностранных средств массовой информации на территории Беларуси в случае недружественных действий иностранных государств в отношении белорусских СМИ.
Помимо этого, расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о госрегистрации СМИ, а также ограничения доступа к ресурсам в сети Интернет, сетевым изданиям и новостным агрегаторам.
Ранее Лукашенко призвал западные страны не испытывать терпение республики, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru