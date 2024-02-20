В Белоруссии с 2022 года задержали 16 иностранных шпионов

Белорусская контрразведка в 2022-2023 годах выявила 114 попыток вербовки белорусов. Как сообщает Sputnik Беларусь, об этом заявил председатель КГБ республики Иван Тертель.

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По его словам, это в том числе 37 военнослужащих. Он отметил, что к уголовной ответственности были привлечены 45 человек.

«За шпионскую деятельность задержано 16 иностранных граждан», - заключил Тертель.

Ранее в КГБ Белоруссии предупредили об обострении оперативной обстановки вокруг республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.by
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