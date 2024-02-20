В Белоруссии с 2022 года задержали 16 иностранных шпионов

По его словам, это в том числе 37 военнослужащих. Он отметил, что к уголовной ответственности были привлечены 45 человек.

«За шпионскую деятельность задержано 16 иностранных граждан», - заключил Тертель.

Ранее в КГБ Белоруссии предупредили об обострении оперативной обстановки вокруг республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».