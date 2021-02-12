Лукашенко: Бабарико мне не конкурент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что банкир и претендент на участие в выборах президента страны Виктор Бабарико ему не конкурент.

«Все парятся по поводу Бабарико: ах, конкурента президента посадили. Да плевать я хотел на таких конкурентов. В Турции собственности понастроил, здесь особняки, никто так не живет, как он, — автомобили, дома. Детей втянул в это, понаоткрывал предприятия. Я что, должен спокойно на это смотреть?», - приводит слова Лукашенко новостной портал Tut.by

Бывшему претенденту на участие в выборах президента Белоруссии Виктору Бабарико в ноябре прошлого года было предъявлено обвинение в получении особо крупных взяток организованной группой и в отмывании денег. Аналогичные обвинения предъявлены нескольким заместителям председателя правления «Белгазпромбанка».

Все обвиняемые признали вину, кроме Бабарико. Банкиру грозит лишение свободы до 15 лет.

