В Белоруссии прокомментировали информацию о выстрелах на границе с Литвой

В Погранкомитете Белоруссии ответили на сообщения литовских СМИ о выстрелах и ракетах на границе. Там заявили, что возле границы проходят плановые учения. Об этом пишет "РИА Новости".

Ранее литовское национальное радио LRT со ссылкой на литовских пограничников сообщило, что они в субботу слышали выстрелы на территории Белоруссии в районе границы, а «когда стемнело, в небо несколько раз поднимались осветительные и сигнальные ракеты». Между тем 3 августа пресс-служба ГПК сообщала, что белорусские пограничники до 12 августа проводят комплексные оперативно-тактические учения на границе с Литвой и Польшей, среди прочего будут отработаны вопросы усиления охраны госграницы, выявления и ликвидации вооруженных формирований.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» белорусской границы.


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияЛитва
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