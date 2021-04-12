В Белоруссии прекратили трансляцию Euronews

В Белоруссии прекращена трансляция телеканала Euronews, передает «Интерфакс».

С понедельника телеканал исключили из списка иностранных СМИ, имеющих разрешение на вещание в стране.

Одновременно с понедельника в стране начнет вещание российский телеканал «Победа», созданный «Первым каналом» и посвященный истории Великой Отечественной войны.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что президент страны Александр Лукашенко покинет пост главы государства весной. Она пояснила, что белорусская оппозиция рассчитывает на то, что усилится давление на власть внутри страны и поддержку со стороны США и Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаТелеканалыБелоруссияАлександр Лукашенко
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