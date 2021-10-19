В Белоруссии предложили лишать гражданства уехавших за границу оппозиционеров
Министерство внутренних дел Белоруссии предложило лишать гражданства тех, кто уехал за границу и занимается оппозиционной деятельностью, сообщает ТАСС.
Как сообщил начальник отдела Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Вячеслав Орловский, в результате они не смогут приехать в родную страну в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, а также общественно-политической жизни государства.
Орловский напомнил, что в июне 2021 года вступили в силу поправки в законодательство, в соответствии с которыми иностранцы, получившие гражданство Белоруссии, могут его утратить, если по приговору суда будут признаны виновными в совершении ряда преступлений. Речь идет об экстремистской, террористической направленности, либо причиняющих тяжкий вред интересам государства.
Как сообщалось ранее, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало стал фигурантом нового уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
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