В Белоруссии предложили лишать гражданства уехавших за границу оппозиционеров

Как сообщил начальник отдела Главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Вячеслав Орловский, в результате они не смогут приехать в родную страну в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, а также общественно-политической жизни государства.

Орловский напомнил, что в июне 2021 года вступили в силу поправки в законодательство, в соответствии с которыми иностранцы, получившие гражданство Белоруссии, могут его утратить, если по приговору суда будут признаны виновными в совершении ряда преступлений. Речь идет об экстремистской, террористической направленности, либо причиняющих тяжкий вред интересам государства.

Как сообщалось ранее, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало стал фигурантом нового уголовного дела, сообщает пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

