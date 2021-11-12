В Белоруссии предложили Евросоюзу способ решения проблемы с беженцами
Диалог между Евросоюзом и Белоруссией с целью разработки дорожной карты мог бы стать выходом из ситуации с беженцами на белорусско-литовской границе. Об этом заявила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс в интервью телеканалу ОНТ.
«Мне кажется, руководителям сопредельных государств, Польши, Литвы, а также иных государств Евросоюза необходимо начать вести диалог с официальными представителями, руководством Республики Беларусь на предмет выстраивания дорожной карты, чтобы не допустить ухудшения ситуации… и преодолеть возможные крайне негативные последствия, которые могут повлечь человеческие жертвы», — считает Чуприс.
По словам замглавы президентской администрации, дорожная карта позволила бы объединить усилия и помочь мигрантам. Кроме того, к решению этого вопроса необходимо подключить верховных комиссаров ООН по правам человека и по делам беженцев, пишет «Свободная пресса».
Также Чуприс призвала дать правовую оценку действиям представителей силовых ведомств Польши в отношении беженцев, отмечает журнал «Профиль».
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