НАТО может подключиться к разрешению кризиса на границе с Белоруссией
Обострение кризиса, связанного с беженцами, на восточных границах Евросоюза может потребовать вмешательство НАТО. Этого не исключил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он подчеркнул, что республика не собирается открывать свою границу для мигрантов, которые стремятся попасть в ЕС с территории Белоруссии.
Литва также не намерена пускать к себе беженцев, заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. По её словам Вильнюс будет руководствоваться решением Европейского суда по правам человека, которое предусматривает исключения, разрешающие применять тактику возврата мигрантов.
Так она прокомментировала сообщения о том, что Еврокомиссия может потребовать изменения миграционных законов Польши, Латвии и Литвы, которые позволяют возвращать мигрантов в страны, откуда они перешли границу. С августа иностранцев, которые пытаются нелегально пересечь границу, разворачивают и направляют в пункты пограничного контроля Белоруссии.
Балтийские республики, Польша и другие европейские страны обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко в целенаправленной организации перетока мигрантов через границу ЕС и называют это гибридной агрессией.
В МИД Польши сегодня заявили об увеличении число беженцев на границе со стороны Белоруссии до 4 - 5 тысяч человек. Всего, по данным польского внешнеполитического ведомства, в Белоруссию прибыли 15-20 тысяч мигрантов через туристические агентства. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, что в лагере беженцев на границе с Польшей утром находились 1790 человек и еще 322 польская сторона попыталась вытеснить обратно.
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