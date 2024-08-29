В Белоруссии появится свой «YouTube»
В Белоруссии работают над созданием собственного аналога видеохостинга YouTube. Как пишет БелТА, об этом заявил замглавы администрации белорусского президента Владимир Перцов.
По его словам, на сервисе videobel.by, который будет запущен 12 сентября, будут размещаться программы и различные рубрики, а также «внеэфирные активности создателей видеоконтента».
«Вы видите, что происходит с YouTube и другими OTT-сервисами видео по запросу. Мы не можем предугадать, как будет эта ситуация развиваться далее», - отметил он.
Перцов добавил, что, videobel.by - это «достаточно слабый аналог», однако это первый шаг «к созданию белорусского YouTube».
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в замедлении YouTube в России нет ничего хорошего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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