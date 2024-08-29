В Белоруссии появится свой «YouTube»

В Белоруссии работают над созданием собственного аналога видеохостинга YouTube. Как пишет БелТА, об этом заявил замглавы администрации белорусского президента Владимир Перцов.

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По его словам, на сервисе videobel.by, который будет запущен 12 сентября, будут размещаться программы и различные рубрики, а также «внеэфирные активности создателей видеоконтента».

«Вы видите, что происходит с YouTube и другими OTT-сервисами видео по запросу. Мы не можем предугадать, как будет эта ситуация развиваться далее», - отметил он.

Перцов добавил, что, videobel.by - это «достаточно слабый аналог», однако это первый шаг «к созданию белорусского YouTube».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в замедлении YouTube в России нет ничего хорошего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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