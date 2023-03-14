В Белоруссии ожидают провокаций от наемников
МВД Белоруссии сообщило, что наемники, которые находятся за пределами республики могут быть задействованы в дестабилизации обстановки в стране.
«Участники экстремистских и террористических организаций, таких как Полк Калиновского и прочих вооруженных формирований, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Белоруссии», - говорится в заявлении ведомства.
Силовики отмечают, что некоторые участники вооруженных формирований могли проходить обучение в западных странах. Оперативники отрабатывают связи белорусских экстремистов, террористов и наемников, потому что, по данным МВД, в республике имеются скрытые ячейки, через которые происходит вербовка.
В прошлом году 11 человек были задержаны из-за попытки въезда в Белоруссию и дальнейшего вступления в бандформирования.
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