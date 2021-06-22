В Белом доме заявили о вакцинации 70% взрослого населения США
Власти США вакцинировали 70% населения страны в возрасте от 30 лет как минимум одной дозой препарата от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге заявил координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс.
«Мы уже выполнили поставленную президентом задачу вакцинировать всех взрослых американцев 30 лет и старше. Все верно: 70% взрослых жителей США от 30 лет получили как минимум одну дозу препарата», — цитирует Зинтса РИА Новости.
Президент США Джо Байден в мае поставил цель привить от COVID-19 70% взрослых граждан США хотя бы одной дозой вакцины. Задачу необходимо было выполнить ко Дню независимости, который отмечается 4 июля.
Вакцинация от коронавируса стартовала в США в декабре. В стране используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, к 21 июня в Соединенных Штатах полностью вакцинировали более 150 млн человек, свыше 177 млн граждан сделали одну прививку.
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