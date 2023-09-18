В Белом доме заявили о росте количества критикующих помощь и расходы на Украину конгрессменов
Американские власти отмечают рост числа законодателей в Конгрессе, критикующих будущие помощь и расходы на Украину, сообщил The Telegraph координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, особенно склонны к критике военной помощи Киеву конгрессмены из числа республиканцев от правого крыла палаты представителей. Отмечается, что это «небольшая, но сильно звучащая» группа голосов.
Ранее американский конгрессмен потребовал от администрации США четкого плана действий в отношении Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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