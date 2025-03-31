В Белом доме заявили, что Трамп пока не думает о третьем сроке

Президент США Дональд Трамп пока не рассматривает возможность баллотироваться на третий срок. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, глава государства «говорил на эту тему с улыбкой», однако его слова вызвали бурную реакцию. Она уточнила, что на борту самолета Трамп признался журналистам, что не задумывается о переизбрании после завершения текущего срока, поскольку впереди у него еще четыре года работы.