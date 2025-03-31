В Белом доме заявили, что Трамп пока не думает о третьем сроке
Президент США Дональд Трамп пока не рассматривает возможность баллотироваться на третий срок. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, глава государства «говорил на эту тему с улыбкой», однако его слова вызвали бурную реакцию. Она уточнила, что на борту самолета Трамп признался журналистам, что не задумывается о переизбрании после завершения текущего срока, поскольку впереди у него еще четыре года работы.
Ранее президент допускал возможность третьего срока, несмотря на существующие конституционные ограничения. Согласно 22-й поправке, принятой в 1951 году, одно и то же лицо не может занимать этот пост более двух раз. Однако в тексте документа нет прямого запрета на третий срок в случае, если предыдущие два не были подряд.
Трамп стал вторым в истории США лидером, избранным на два срока с перерывом, после Гровера Кливленда, который занимал пост президента в 1885-1889 и 1893-1897 годах, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru