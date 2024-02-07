В Белом доме заявили, что не мешали Карлсону брать интервью у Путина
7 февраля 202402:02
В США опровергли слова американского журналиста Такера Карлсона о попытках администрации президента США Джо Байдена помешать ему взять интервью с президентом России Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, «абсолютно нет».
Ранее Карлсон, который в настоящее время находится в Москве, заявил, что американская администрация дважды пыталась сорвать его интервью с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru