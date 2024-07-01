СМИ: Демпартия США может выдвинуть Байдена на выборы уже 21 июля

Демократическая партия США может официально выдвинуть нынешнего президента Джо Байдена кандидатом на выборах уже 21 июля, пишет Bloomberg.

По информации агентства, в этот день состоится виртуальная встреча регистрационного комитета партии, в ходе которой могут быть внесены изменения в процедуру номинации, чтобы официальная выдвижение Байдена соответствовала требованиям партийного объединения.

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Также 16 июля запланирована виртуальная встреча партийного комитета, а 19 июля состоится протокольное собрание.

Все эти мероприятия будут транслироваться через партийные ресурсы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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