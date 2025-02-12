В Белом доме заявили, что администрация Байдена скрывала инфляцию

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что администрация бывшего президента США Джо Байдена скрывала информацию о настоящем состоянии экономики и сохраняющейся высокой инфляции.

Во время брифинга она подчеркнула, что предыдущие власти не были прозрачными в вопросах экономической ситуации.

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Левитт отметила, что последние данные по инфляции в США показывают, что темпы роста потребительских цен остаются на 4 процентных пункта выше целевого уровня.

Это, по ее словам, свидетельствует о неэффективности управления инфляционным кризисом в условиях недостаточной прозрачности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
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