Илон Маск заявил, что США могут достичь нулевой инфляции в 2026 году
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский миллиардер Илон Маск считает возможным достижение в стране нулевой инфляции в 2026 году при условии снижения расходов на четыре миллиарда долларов в день. Об этом он сообщил в соцсети X.
По его словам, сокращение федерального дефицита до триллиона долларов в 2026 потребует сокращения в среднем порядка четырех миллиардов долларов в день в прогнозируемых расходах на следующий год.
«Это все равно приведет к дефициту в примерно один триллион долларов, но экономический рост должен соответствовать этому значению, что будет означать отсутствие инфляции в 2026 году», - подчеркнул он.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети TRUTH Social, что Федеральная резервная система несет ответственность за рекордную инфляцию в стране, в связи с чем его администрация намерена принять меры для ее устранения и укрепления национальной экономики, передает «Радиоточка НСН».
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