СМИ: Рейтинг Байдена упал до 36%
Рейтинг американского лидера Джо Байдена упал до 36%, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Reuters и компании Ipsos.
Это самый низкий показатель почти за два года. 36% опрошенных американцев одобряют работу Байдена, тогда как в апреле таковых было 38%. Такой показатель в последний раз наблюдался в июле 2022 года.
Практически по всем направлениям избиратели предпочитают политику экс-президента США Дональда Трампа.
Ранее стало известно, что состоянием психики Байдена обеспокоены 62% избирателей в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru