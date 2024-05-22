СМИ: Рейтинг Байдена упал до 36%

Рейтинг американского лидера Джо Байдена упал до 36%, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Reuters и компании Ipsos.

Рейтинг Байдена обрушился до рекордно низкого уровня

Это самый низкий показатель почти за два года. 36% опрошенных американцев одобряют работу Байдена, тогда как в апреле таковых было 38%. Такой показатель в последний раз наблюдался в июле 2022 года.

Практически по всем направлениям избиратели предпочитают политику экс-президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что состоянием психики Байдена обеспокоены 62% избирателей в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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