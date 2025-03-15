В Белграде задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание администрации

Полиция Белграда задержала мужчину, который заявил о намерении взорвать администрацию президента страны Александра Вучича, сообщили в пресс-службе МВД республики.

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В отделение полиции доставили мужчину 1972 года рождения. Гражданин заявил охранникам в центре города, что принес с собой две бомбы и готов взорвать их в здании офиса президента — он находится в 10 минутах от места, где задержали мужчину.

Ранее в МВД Сербии сообщили, что в центре Белграда вечером 14 марта начались митинги, в которых приняли участие около 31 тысячи человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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