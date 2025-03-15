В Белграде задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание администрации

В отделение полиции доставили мужчину 1972 года рождения. Гражданин заявил охранникам в центре города, что принес с собой две бомбы и готов взорвать их в здании офиса президента — он находится в 10 минутах от места, где задержали мужчину.

Ранее в МВД Сербии сообщили, что в центре Белграда вечером 14 марта начались митинги, в которых приняли участие около 31 тысячи человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

