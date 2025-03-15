В Белграде задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание администрации
Полиция Белграда задержала мужчину, который заявил о намерении взорвать администрацию президента страны Александра Вучича, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В отделение полиции доставили мужчину 1972 года рождения. Гражданин заявил охранникам в центре города, что принес с собой две бомбы и готов взорвать их в здании офиса президента — он находится в 10 минутах от места, где задержали мужчину.
Ранее в МВД Сербии сообщили, что в центре Белграда вечером 14 марта начались митинги, в которых приняли участие около 31 тысячи человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ярославской области столкнулись пассажирский поезд и фура
- В Белграде задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание администрации
- Зеленский утвердил состав переговорной группы по урегулированию конфликта
- Цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам
- Два мирных жителя погибли из-за атаки ВСУ на Херсонскую область
- СМИ: Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай по разрешению суда
- Разрушенный атакой ВСУ краеведческий музей в Судже восстановят
- Туск заявил, что ему не понравилась победа Андреевой над полькой Швентек
- «Автопортрет с ушанкой» Микеланджело Пистолетто выставили на торги
- Фурсин: Новые правила покупки билетов в Москве не привели к образованию очередей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru