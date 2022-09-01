В Бельгии умер первый пациент, зараженный оспой обезьян
Первый случай смерти пациента от оспы обезьян зарегистрирован в Бельгии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на институт здравоохранения страны.
Отмечается, что у скончавшегося пациента были сопутствующие заболевания.
Согласно статистике института, на текущий момент в Бельгии зафиксировано 706 подтвержденных случаев оспы обезьян. Всего в стране проживает 11,6 млн человек.
Оспа обезьян - инфекционное заболевание, симптомами которой являются высокая температура, сильное недомогание и характерная сыпь. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 50 тысяч заражений человека данным вирусом.
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