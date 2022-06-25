В Бельгии пожаловались на пьянство и неуважение со стороны украинских беженцев
Местные жители в Бельгии жалуются на пьянство и проявление неуважения со стороны украинских беженцев, все больше граждан, приютивших переселенцев, просят найти для них других арендодателей. Об этом сообщает телеканал RTBF.
В частности, такая ситуация сложилась в нескольких фламандских муниципалитетах. Отмечается, что отчасти она связана с тем, что планирующие отпуск местные жители «не хотят оставлять дома в распоряжении беженцев». Союз фламандских городов и муниципалитетов призвал власти Бельгии действовать, иначе некоторые переселенцы окажутся на улице.
«Есть также истории о разногласиях или даже о необходимости наладить свою личную жизнь. Мэр Везембек-Оппема заходит так далеко, что говорит о некоторых скверных поступках», — отмечает RTBF, упоминая также о случаях пьянства или «отсутствии уважения и вежливости».
Правительство Бельгии обещало, что размещение беженцев будет временным, однако отведенный на это трехмесячный срок уже истек. Муниципалитеты самостоятельно организовали пункты приема беженцев, но их возможности ограничены.
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