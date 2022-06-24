Борис Джонсон не исключил высылку украинских беженцев в Руанду

При этом он отметил, что считает такой вариант развития событий очень маловероятным.

Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня, однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.

13 апреля Великобритания и Руанда подписали миграционное соглашение.

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания вышлет нелегальных мигрантов из страны в Руанду.

