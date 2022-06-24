Борис Джонсон не исключил высылку украинских беженцев в Руанду

Британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что беженцы с Украины в случае незаконного въезда в Великобританию могут быть высланы в Руанду, пишет Guardian.

Британия отправит нелегальных мигрантов в Руанду

При этом он отметил, что считает такой вариант развития событий очень маловероятным.

Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня, однако рейс был отменен в последний момент из-за вынесенного ЕСПЧ решения, которым Британия осталась крайне недовольна.

13 апреля Великобритания и Руанда подписали миграционное соглашение.

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания вышлет нелегальных мигрантов из страны в Руанду.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:Беженцы Из УкраиныВеликобританияБорис Джонсон
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