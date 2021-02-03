В Бельгии не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет
3 февраля 202121:46
Минздрав Бельгии рекомендовал применение вакцины против коронавируса AstraZeneca для граждан моложе 55 лет. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным бельгийского регулятора, «это очень хорошая вакцина для людей в возрасте от 18 до 55 лет». В ведомстве отметили, что в настоящее время нет данных об эффективной работе вакцины для людей старше 55 лет.
В Минздраве добавили, что рекомендация может быть изменена при получении дополнительных данных по этому вопросу.
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3 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru