В Бельгии не рекомендует вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет

Минздрав Бельгии рекомендовал применение вакцины против коронавируса AstraZeneca для граждан моложе 55 лет. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным бельгийского регулятора, «это очень хорошая вакцина для людей в возрасте от 18 до 55 лет». В ведомстве отметили, что в настоящее время нет данных об эффективной работе вакцины для людей старше 55 лет.

В Минздраве добавили, что рекомендация может быть изменена при получении дополнительных данных по этому вопросу.





