В Бангладеш расследуют смерть пяти строивших АЭС россиян
Правоохранительные органы Бангладеш проводят расследование обстоятельств смерти пятерых граждан России за последние 11 суток. Как информирует издание UNB, все умершие работали на строительстве атомной электростанции «Руппур» в провинции Пабна.
Первый из россиян, 48-летний Алексей Барченко, скончался 28 января в больнице возле города Ишварди. 2 февраля ночью во сне умер 40-летний Алексей Шакиров. Ещё через три дня в результате внезапной болезни скончался 48-летний инженер-механик Павел Щукин, он был госпитализирован в ту же клинику, что и Барченко.
В день смерти Щукина был обнаружен мёртвым 59-летний Василий Толмасов — его тело лежало у дверей квартиры в жилом комплексе, где проживают все граждане РФ, занятые в проекте АЭС. Наконец, 6 февраля, в том же ЖК нашли мертвым 45-летнего Александра Воротникова.
По данным полиции, вскрытие тел умерших не показало ничего подозрительного. Оказалось, что один из россиян имел заболевание сердца, а другой употреблял наркотики. Расследование будет продолжаться.
Строительство АЭС в Бангладеш стартовало в 2013 году в 160 километрах от столицы страны города Дакка. Первый энергоблок должен быть запущен в 2023 году.
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