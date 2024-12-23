В Бангладеш началось расследование обвинений в коррупции в отношении Шейх Хасины

Расследованием дела Специальная группа Комиссии по борьбе с коррупцией (ACC). По её данным, речь идёт о девяти инфраструктурных проектах, которые были заключены с иностранными партнёрами в период с 2009 по 2023 год. В том числе, это соглашение с Россией о строительстве в Бангладеш атомной электростанции «Руппур».

В АСС утверждают, что размер госрасходов на строительства АЭС был завышен и составил 12,65 млрд долларов, из которых были присвоены порядка пяти млрд. Средства выводились через различные офшорные банковские счета, в том числе в США и Великобритании, правоохранительные органы которых подтвердили данные факты.

В сообщении говорится, что власти Бангладеш направили Индии, где в настоящее время находится Шейх Хасина, официальную ноту Индии с просьбой об экстрадиции политика.

Протесты в Бангладешь начались после объявления о многодневной акции «несотрудничества» от организации «Студенческое движение против дискриминации». Столкновения студентов с полицией и сторонниками правительства привели к беспорядкам, передает «Радиоточка НСН».

Шейх Хасина и её сестра сбежали из страны в Индию. Главой временного правительства Бангладеш был назначен лауреат Нобелевской премии мира 2006 года, доктор Мухаммад Юнус, сообщает RT.

