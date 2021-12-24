В Бангладеш 38 человек стали жертвами пожара на пароме

По данным агентства, возгорание произошло в 03:00 по местному времени (00:00 мск), его причиной стала неисправность в машинном отделении парома.

Судно следовало из Дакки в округ Баргуна на юге Багладеш, на борту находилось около тысячи человек.

Ранее агентство Синьхуа сообщало о 27 погибших. Есть ли среди погибших или пострадавших россияне, пока не известно, пишет «Свободная пресса».

