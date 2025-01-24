В Бангкоке закрыли большинство школ из-за сильного загрязнения воздуха

Самый высокий уровень опасности «красный» власти города объявили в 48 из 50 районов. Местных жителей призвали временно отказаться от использования личного транспорта, а также, по возможности, перейти на удаленную работу из дома. Данные меры, по мнению мэрии Бангкока, должны помочь сократить выбросы выхлопных газов в городе.

По рейтингу швейцарской компании IQAir, Бангкок занимает четвертое место в мире по уровню загрязнения воздуха.

Ранее ученые создали модель для предсказания движения загрязнений в атмосфере, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

