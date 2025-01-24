В Бангкоке закрыли большинство школ из-за сильного загрязнения воздуха
В столице Таиланда по распоряжению мэрии временно закрыли 352 школы из 437 из-за резко ухудшившегося состояния воздуха, сообщает Bangkok Post.
Самый высокий уровень опасности «красный» власти города объявили в 48 из 50 районов. Местных жителей призвали временно отказаться от использования личного транспорта, а также, по возможности, перейти на удаленную работу из дома. Данные меры, по мнению мэрии Бангкока, должны помочь сократить выбросы выхлопных газов в городе.
По рейтингу швейцарской компании IQAir, Бангкок занимает четвертое место в мире по уровню загрязнения воздуха.
Ранее ученые создали модель для предсказания движения загрязнений в атмосфере, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru