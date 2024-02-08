Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с победой на внеочередных выборах главы республики. Об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджана.

Кадыров поздравил Алиева с победой на выборах

Отмечается, что российский лидер позвонил Алиеву и по телефону передал поздравление с победой в голосовании. Путин пожелал коллеге успехов.

Президентские выборы прошли в Азербайджане накануне, напоминает Ura.ru. По данным ЦИК республики, Ильхам Алиев набрал 92,1% голосов. С победой на внеочередных выборах политика поздравили в том числе лидеры Китая, Турции, Ирана, Белоруссии, Казахстана.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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