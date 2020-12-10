В Баку проходит Парад Победы

Парад Победы начался в Баку на площади Свободы. В нем принимают участие лидеры Азербайджана и Турции.

В параде примут участие порядка 3 тысяч азербайджанских военнослужащих и 150 единиц военной техники.

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с супругой накануне прилетел в Баку для того, чтобы принять участие в параде, посвященном военным успехам Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН рассказал, насколько уместным будет появление турецкого лидера на военном параде в честь победы Баку в Нагорном Карабахе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Парад ПобедыБаку
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