В Баку проходит Парад Победы

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с супругой накануне прилетел в Баку для того, чтобы принять участие в параде, посвященном военным успехам Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН рассказал, насколько уместным будет появление турецкого лидера на военном параде в честь победы Баку в Нагорном Карабахе.

