Активисты в Ереване пытаются ворваться в здание правительства

По меньшей мере сто оппозиционных активистов пытаются войти в здание правительства Армении с требованием встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Участники протестных акций требуют отставки Пашиняна. Сообщается о задержанных. Активисты заняли площадь Республики, где находится здание кабмина и перекрыли улицы.

Протесты в Ереване начались после подписания главой правительства Армении соглашения с Азербайджаном. Согласно документу, некоторые территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики переходят под контроль Баку.

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Пашинян объяснял свое решение угрозой тяжелого военного поражения Армении и большими человеческими потерями.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПравительствоНагорный КарабахПротестыЕреван
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