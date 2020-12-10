Активисты в Ереване пытаются ворваться в здание правительства
По меньшей мере сто оппозиционных активистов пытаются войти в здание правительства Армении с требованием встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Участники протестных акций требуют отставки Пашиняна. Сообщается о задержанных. Активисты заняли площадь Республики, где находится здание кабмина и перекрыли улицы.
Протесты в Ереване начались после подписания главой правительства Армении соглашения с Азербайджаном. Согласно документу, некоторые территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики переходят под контроль Баку.
Пашинян объяснял свое решение угрозой тяжелого военного поражения Армении и большими человеческими потерями.
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