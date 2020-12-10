Активисты в Ереване пытаются ворваться в здание правительства

По меньшей мере сто оппозиционных активистов пытаются войти в здание правительства Армении с требованием встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Участники протестных акций требуют отставки Пашиняна. Сообщается о задержанных. Активисты заняли площадь Республики, где находится здание кабмина и перекрыли улицы.

Протесты в Ереване начались после подписания главой правительства Армении соглашения с Азербайджаном. Согласно документу, некоторые территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики переходят под контроль Баку.