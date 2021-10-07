В Баку допустили проведение встречи глав МИД Азербайджана и Армении
В Баку считают полезным обсуждать нормализацию отношений с Арменией, есть вероятность проведения встречи министров иностранных дел двух стран. Об этом заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Она напомнила, что некоторое время назад встреча министров уже состоялась в Ньй-Йорке, не исключив проведения такой встречи в будущем.
Ранее авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начала использовать воздушное пространство над территорией Армении для выполнения пассажирских рейсов из Баку в Нахичевань.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru