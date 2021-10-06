Азербайджан запустил пассажирские авиарейсы над Арменией

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) начала использовать воздушное пространство над территорией Армении для выполнения пассажирских рейсов из Баку в Нахичевань. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

«Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран», — цитирует заявление RT.

Как отметили в AZAL, благодаря новому маршруту уменьшится расход топлива и сократится время полета. Для выполнения рейсов в Нахичевань будут использоваться «все существующие воздушные коридоры», в том числе через территории Армении и Ирана.

