В Байконуре умерли 30 заражённых коронавирусом

Не менее трёх десятков человек с подтвержденным заражением коронавирусом умерли в казахстанском городе Байконур. Такую статистику обнародовал заместитель главы российского Федерального медико-биологического агентства Владимир Романов. Он принял участие в заседании оперативного штаба по противодействию инфекции на территории Байконура.

Город Байконур и космодром входят в одноимённый комплекс, который Россия арендует у Казахстана. В населённом пункте проживают более 76,5 тысяч человек, 60% из которых - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов двух стран.

Причём, там также функционируют российские органы власти, в том числе администрация, муниципальные предприятия, представительства силовых структур.

За последние 24 часа в Байконуре подтверждено 24 новых случая заражения COVID-19. Эпидемиологическая ситуация стабилизируется.

