В Байконуре умерли 30 заражённых коронавирусом
Не менее трёх десятков человек с подтвержденным заражением коронавирусом умерли в казахстанском городе Байконур. Такую статистику обнародовал заместитель главы российского Федерального медико-биологического агентства Владимир Романов. Он принял участие в заседании оперативного штаба по противодействию инфекции на территории Байконура.
Город Байконур и космодром входят в одноимённый комплекс, который Россия арендует у Казахстана. В населённом пункте проживают более 76,5 тысяч человек, 60% из которых - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов двух стран.
Причём, там также функционируют российские органы власти, в том числе администрация, муниципальные предприятия, представительства силовых структур.
За последние 24 часа в Байконуре подтверждено 24 новых случая заражения COVID-19. Эпидемиологическая ситуация стабилизируется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru