В Багдаде в ходе протестов погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек стали жертвами протестов в иракской столице в пятницу. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что люди погибли в результате обстрелов из неизвестного автомобиля. Среди пострадавших около 30 человек.

Напомним, протесты в Ираке идут с начала октября. По данным агентства, за это время погибло не менее 400 человек, более тысячи получили ранения.

Изначально митинги начались в связи с безработицей и коррупцией в стране, сегодня протестующие также требуют изменений в политической системе.



