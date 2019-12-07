В Багдаде в ходе протестов погибли 12 человек
7 декабря 201900:39
По меньшей мере 12 человек стали жертвами протестов в иракской столице в пятницу. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что люди погибли в результате обстрелов из неизвестного автомобиля. Среди пострадавших около 30 человек.
Напомним, протесты в Ираке идут с начала октября. По данным агентства, за это время погибло не менее 400 человек, более тысячи получили ранения.
Изначально митинги начались в связи с безработицей и коррупцией в стране, сегодня протестующие также требуют изменений в политической системе.
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