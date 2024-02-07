В Багдаде при ударе беспилотника погибли как минимум четыре человека

По меньшей мере четыре человека стали жертвами атаки беспилотника на востоке Багдада, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на правоохранительные органы Ирака.

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Целью удара могли стать высокопоставленные командиры одной из шиитских группировок. Они отвечали за поставки вооружений и проведение операций за пределами страны.

По данным портала Shafaq News, в соседнем районе также атакован склад с боеприпасами, принадлежащий шиитскому ополчению.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что власти страны инициировали вывод иностранных войск, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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