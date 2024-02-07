В Багдаде при ударе беспилотника погибли как минимум четыре человека

Целью удара могли стать высокопоставленные командиры одной из шиитских группировок. Они отвечали за поставки вооружений и проведение операций за пределами страны.

По данным портала Shafaq News, в соседнем районе также атакован склад с боеприпасами, принадлежащий шиитскому ополчению.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что власти страны инициировали вывод иностранных войск, сообщает «Радиоточка НСН».

