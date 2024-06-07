В Багдаде начались погромы американских сетей фастфуда

Каждый раз в рестораны сетей KFC, Lee's и Chili House врывались мужчины в масках и крушили мебель и оборудование. После этого иракские власти установили вооруженную охрану у заведений общественного питания в Ираке, принадлежащих американским компаниям.

По предварительным данным, все эти нападения совершались с целью полного выдворения американских компаний из страны.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

