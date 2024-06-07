В Багдаде начались погромы американских сетей фастфуда
Несколько заведений общественного питания американских сетей фастфуда подверглись нападению в столице Ирака Багдаде, сообщает агентство Associated Press.
Каждый раз в рестораны сетей KFC, Lee's и Chili House врывались мужчины в масках и крушили мебель и оборудование. После этого иракские власти установили вооруженную охрану у заведений общественного питания в Ираке, принадлежащих американским компаниям.
По предварительным данным, все эти нападения совершались с целью полного выдворения американских компаний из страны.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал запретить рекламу фастфуда и газировки в СМИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru