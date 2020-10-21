В Азербайджане заявили об обстреле со стороны Армении
В Минобороны Азербайджана заявили об обстреле армянской стороной Тертерского района в непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны.
«С раннего утра армянские вооруженные силы обстреливают территорию города Тертер и прилежащих к нему районов из артиллерийских установок», – написали на сайте ведомства.
Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении заявила, что ВС азербайджана отступают с территории на юге Карабаха вблизи границы с Ираном.
Многолетний конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой разгорелся 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. Затем объявлялось о гуманитарном перемирии, однако боевые действия все ещё продолжаются.
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